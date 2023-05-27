السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"البدوي": تغيير قوانين النقابات والتوافق حول مشروع قانون العمل الجديد أولوية

مجدي البدوي
مجدي البدوي

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الاهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، إن اللجنة أدركت على طاولتها مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن اللجنة أدركته ضمن الملفات على مائدتها، ولكن سيتم النظر أولًا لمشروع القانون لأهميته، وستسعى داخل اللجنة للتوافق حول هذا المشروع، فضلًا عن وضع مسألة التدريب المهني على رأس الأولويات، وكذلك توظيف المرأة وتأهيلها، والنظر إلى العمالة غير المنتظمة وسنصل فيها لحلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالملف النقابي، أكد البدوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستسعى في المناقشات لتغيير كافة قوانين النقابات المهنية، ولكن لا يمكن أن نجزم بأننا سنستطيع تغيير ها بالكامل في الوقت الراهن، ولكن سنسعى جاهدين طبقًا للاحتياج السريع للتعديل.

وتابع: “بمجرد بدء اجتماعات اللجنة سيتم الاستماع لكل الآراء لتطوير أداء النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي، باعتبارها عمود رئيسي في دعم القضايا المجتمعية”.

القضايا المجتمعية العمل الأهلي العمالة غير المنتظمة المحور السياسي النقابات المهنية

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