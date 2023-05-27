ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17971 طن تشمل 7423 طن كلينكر و2702 طن رمل و7550 طن مولاس و296 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54008 أطنا تشمل 5971 طن ابلاكاش و16473 طن ذرة و 14964 طن خردة و 7986 طن حديد و 7650 طن قمح و 3279 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 964 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 592 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 145 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2792 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118935 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191252 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3902 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2746 شاحنة.