لماذا تقدم كليجدار أوغلو على أردوغان فى الانتخابات بالولاية المنكوبة هاتاى؟

أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" مصطفى نعيم، سبب تقدم كليجدار أوغلو على أردوغان في الانتخابات بالولاية المنكوبة هاتاي، قائلًا: "إن ما يحدث في مدينة أنطاكيا، وولاية هاتاي التركية، منذ الصباح، هو وجود حالة من اكتظاظ السير نتيجة لتجمهر المنتخبين في الأماكن التي سيعمل فيها على إنشاء الصناديق، كما أن هناك أيضًا بعض المدارس التي سيجرى فيها التصويت".

وأضاف مصطفى نعيم، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك حجمًا كبيرًا ليس كالمرة السابقة، والذي تعثر وصوله إلى ولاية هاتاي، لافتًا إلى أن اليوم نشهد به تدفق عدد كبير من الذين قد تركوا أنطاكيا نتيجة لكارثة الزلزال، وكذلك أيضًا إنجازات، حيث هناك بعض الإنجازات التي قدمها المنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث افتتح أول المشافي التي تعهد بإنشائها "مشفى دفنة" والذي يتسع لقرابة 600 سرير، وبالتالي فإن الإنجازات كانت ميدانية أيضًا.

وأوضح أن تواجد الرئيس التركي في هذه الرسالة بالمنطقة الجنوبية من تركيا، كذلك أيضًا المنح المقدمة لهؤلاء الذين تضرروا إثر الزلزال، إضافة لتأمين المواصلات لهؤلاء الذين سيقومون على الوصول إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن جميعها عوامل إيجابية ستنعكس إيجابًا لصالح المنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.