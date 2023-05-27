موجة من الرياح المحملة بالأتربة تضرب السويس (صور)

شهدت محافظة السويس، مساء اليوم السبت، هبوب موجة من الرياح المحمل بالأتربة على مختلف مناطق وأحياء المحافظة.

وزادت شدة الرياح المحملة بالأتربة على أطراف المدينة القريبة من الطرق الصحراوية وطرق السفر .

وسارع الموجودون في الشوارع للعودة لمنازلهم بعد تزايد حبات الغبار في الأجواء مما أدى لصعوبة في التنفس خاصة في الطرق المفتوحة.

وتعرضت عدد من المناطق مثل بورتوفيق والكورنيش الجديد لهبوب موجات من الرياح غير المحملة بالأتربة، في حين هبت الرياح المحملة بالأتربة على مناطق السلام والتوفيق والمناطق القريبة من الطرق السريعة والصحراوية.

وشهد موقف سيارات السرفيس المخصص للسفر بين المحافظات حالة من تناقص أعداد المسافرين نظرا لصعوبة الرؤية في الطرق المفتوحة.

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، قد كشفت صباح اليوم عن تفاصيل حالة الطقس، مشيرة إلى أننا ما زلنا في فصل الربيع وتشهد البلاد موجات من التقلبات الجوية.