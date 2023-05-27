متحدث الكهرباء يكشف سبب انقطاع التغطية الكهربائية عن أبو سمبل وعلاقة الرياح

تقدم أيمن حمزة، المتحدث بالرسمي باسم وزارة الكهرباء، بالاعتذار لأهالي أبوسمبل بسبب انقطاع التيار الكهربائي بسبب المشاكل التي تعرض لها أحد الأبراج المغذية للكهرباء وذلك بسبب الرياح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن واجب وزارة الكهرباء أن توفر التغذية الكهربائية لكل الناس، مؤكدًا أن الرياح تسببت في التواء قمة البرج، وقوته 360 كيلو فولت.

انقطاع التغطية الكهربائية عن مدينة أبو سمبل

وتابع أن البرج تسبب في انقطاع التغطية الكهربائية عن مدينة أبو سمبل، وعلى الفور تحركت المعدات للإصلاح والمولدات وقام فريق عمل بالتعاون مع المحافظة وتم إعادة الكهرباء في غضون 24 ساعة في ظل الرياح والأحوال الجوية الصعبة وبالليل، مشيرًا إلى أن الأبرج تغذي مناطق أثرية هامة ومساكن وفنادق بمنطقة أبو سمبل.

ووجه عدة نصائح للمواطنين مع دخول الصيف لترشيد الكهرباء هو استخدامها دون زيادة، والحرص على فصل الأجهزة الكهربائية في حال عدم استخدامها، وكذلك الحرص على عمل صيانة للتكيفات وضبط درته بحيث لاتقل عن 24 و 25.