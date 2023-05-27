السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول": شبكة خطوط المنتجات البترولية تشهد تطويرا كبيرا لـ"ضمان الاستدامة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن الشبكة خطوط المنتجات البترولية تشهد خلال الفترة الماضية، تطويرا كبيرا لـ ضمن لها الاستدامة وإدارتها بشكل رقمي.

وذكرت وزارة البترول، إن منطقة القناة تمتلك مصفاتي السويس والنصر للبترول واللتان يتم تطويرهما وزيادة طاقتهما التكريرية ووضعهما في مكانتهما اللائقة حاليا ومستقبلا، كما توجد بها منطقتی سوميد والسخنة البتروليتين واللتان تمثلان محورين مهمين جدا إلى جانب ميناء وادی فیران بسيناء ضمن منظومة الشرايين المهمة التي نجح قطاع البترول ضمن منظومة عمله المتكاملة في تحقيق استقرار في سوق الإمدادات البترولية البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها حاليا وخلال السنوات الماضية، وهناك أيضا خطوط نقل وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتي تنقل إنتاج سيناء وخليج السويس ومنطقة القناة ومنطقة شرق المتوسط.

استعادة توقيع الاتفاقيات البترولية

وأشارت الوزارة إلى استعادة توقيع الاتفاقيات البترولية باعتبارها حجر الزاوية في الأنشطة البترولية وبالفعل تم العمل على توقيع ۱۲۰ اتفاقية منها بالفعل 113 اتفاقية تم توقيعها حتى الآن إلى جانب طرح المزايدات العالمية والتي ستسفر عن اتفاقيات جديدة ومن هذه الاتفاقيات ما يزيد عن 30 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف بمناطق خليج السويس وسيناء ومدن القناة.

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