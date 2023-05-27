السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يناقش تنفيذ برامج توعية مع الأكاديمية البحرية للعلوم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ناقشت الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا تفعيل العمل الدعوي والتوعوي بالأكاديمية وذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع؛ وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بالشباب والتعاون الفعّال والمثمر مع جميع مؤسسات الدولة المصرية، وبإشراف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد.

وقال الأمين العام: إن التعاون الدعوي والتوعوي مع مختلف المؤسسات، خاصة التعليمية منها، والتي تخدم قطاعا كبيرا من الشباب، يأتي تأكيدًا لدور قطاعات الأزهر المختلفة والتي من بينها مجمع البحوث الإسلامية، في العناية بالشباب والاهتمام بهم والاستماع إليهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، بما يحقق الوعي العام ويحفظ على المجتمع استقراره وأمنه الفكري.

من جانبه؛ قال الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع: إن اللقاء شهد مناقشة الكثير من أوجه التعاون مع الأكاديمية سواء من خلال سلسلة من المحاضرات التي ينفذها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف مع طلاب الأكاديمية، أم عقد برنامج شبابي ينفذ خلال فترة الإجازة الصيفية.

البحوث الاسلامية برامج التوعية مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا مجمع البحوث الإسلامية الإعلام الديني العمل الدعوى

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