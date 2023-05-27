السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بطلان قرار الجهة الإدارية بتعيين اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي

محكمة
محكمة

قضت محكمة مجلس الدولة بالإسماعيلية، في جلستها اليوم السبت، بطلان قرار الجهة الإدارية بتعيين اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي وبطلان كل القرارات الصادرة عنها وما يترتب عليها من آثار.

وكان نهاد حجاج المستشار القانوني السابق للإسماعيلي، حرك دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة بالإسماعيلية، ببطلان قرار تعيين اللجنة المؤقتة الحالية للإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي من قبل وزير الشباب والرياضة، ومدير الجهة الإدارية بالإقليم، لمخالفته لائحة النظام الأساسي للنادي، التي تنص تولي المدير التنفيذي والمالي والنشاط الرياضي مهام قلعة الدراويش في حال رحيل المجلس الشرعي لأي أسباب لحين دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد.

تجدر الإشارة إلى أن قرار محكمة مجلس الدولة بالإسماعيلية ببطلان تعيين اللجنة المؤقتة الحالية بالإسماعيلي واجب النفاذ اعتبارا من صدوره اليوم وأي طعن لا يوقف تنفيذه.

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