رودريجو يقود هجوم ريال مدريد أمام إشبيلية بالدوري الإسباني

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه إشبيلية ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الإسباني.



وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.



خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.



وسط الملعب: توني كروس، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

الهجوم: فريدريكو فالفيردي، رودريجو.



فيما جاءت دكة بدلاء ريال مدريد على النحو الآتي: "أندريه لونين، فران، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، أنطونيو روديجير، إدين هازارد، إدواردو كامافينجا، ألفارو".

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مواصلة نغمة الانتصارات وتأمين مكانه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2022-2023، خاصة بعد ضياع اللقب لصالح غريمه برشلونة.

في المقابل، يرغب فريق إشبيلية، تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه لويس مينديليبار، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.