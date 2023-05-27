محمود مرعي يكتب: ملحمة كهرباء أبوسمبل ومسؤولية الوزير

لا يجب أن تمر حادثة برج كهرباء أبو سمبل مرور الكرام، إذ يجب أن نتوقف عند صورة من المهم أن يطلع عليها الشعب المصري كله، ليرى بفخر منظومة شهدت على مدار 8 سنوات تطورا غير مسبوق في النواحي كافة.

في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة 26 مايو 2023 حدثت عاصفة تربية شديدة تأثر بسببها (برج كهرباء جهد 66 كيلو فولت)، وهو ضمن منظومة نقل الكهرباء للمدينة ذات الطابع السياحي، أكثر ما تأثرت به هو سرعة التعامل مع الأزمة والشفافية التي وفرتها وزارة الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر من خلال المتحدث الإعلامي الدكتور أيمن حمزة.



عن كيفية التعامل كانت هناك خلية نحل، اطلعت من خلال عملي الصحفي عن نشاطها عن قرب، حيث تم التنسيق على الفور بين شركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة صاحبة الجهد الكبير المهندسة صباح مشالي والمهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ووفر من خلالها صدقي 18 ماكينة طوارئ بقدرات مختلفة وفي نفس الوقت تحركت فرق إصلاح البرج الذي حدث به التواء وفق بيان رسمي من الوزارة، وفي أقل من 16 ساعة وهو وقت قياسي تم فك وإحلال برج جديد وعاد التيار في الساعة الثانية والنصف عصر اليوم السبت.



ماحدث ملحمة من فرق تعمل وسط عاصفة ترابية لفك البرج وفرق تنقل برجا آخر لمسافة 350 كيلو مترا هي بعد مدينة أبوسمبل عن غرب أسوان، وفرق طوارئ من شركة مصر العليا لإنارة المناطق الحيوية والمنشآت السياحية حتى لايشعر قاطني تلك المنطقة بأي شيء، ومكتب إعلامي يوضح كل التفاصيل خطوة بخطوة في الساعة المتأخرة من الليل وأظن أن أغلب عناصر تلك المنظومة لم ير النوم طول هذه الليلة.



أكثر ما يبهر هو الانسيابية في اتخاذ القرار داخل وزارة الكهرباء والثقة الكبيرة التي يوفرها الدكتور شاكر لكل عناصر تلك المنظومة الرشيقة وأخيرا المكافأة الفورية لكل العاملين في هذا الحادث الطارئ الخارج عن الإرادة.



علمت برغبة وزير الكهرباء بالاعتذار لمواطني مدينة أبوسمبل عن هذا الحادث الذي لم يكن لأحد يدا به ويجب أن نشيد بالرجل الذي يسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية القيادة السياسية في تطور هائل لقطاع الكهرباء ويجب أن يتأكد كل مصري أن هناك تطورا كبيرا حدث في مصر خلال السنوات الثماني الماضية على مستوى قطاع الطاقة نقل مصر لمصاف الدول ذات التاثير الإقليمي والعالمي وخاصة على مستوى الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر.