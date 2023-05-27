الرئيس السيسى: مصر اضطلعت بمسئوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية للسودان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر اضطلعت بمسئوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية للسودان، ومن خلال تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كاملة والشركاء الدوليين والإقليمين للعمل علي إنهاء الوضع الجاري.

وأضاف خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت، في كلمته الأخيرة، تشكيل مجموعة اتصال عربية للتعامل مع الأزمة التي نصت علي الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق للمساعدات الإنسانية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة، وهي المسارات التي لابد أن تقوم على معايير محددة ومنسقة لدعم بعضها البعض وتؤثر لخريطة طريق للعملية السياسية وتعالج جذور الإشكاليات التي أدت إلى الأزمة الحالية.