مات في خناقة.. حارس عقار يحاول الإفلات من قتل ابنه بالطالبية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لقتل حارس عقار لابنه بمنطقة الطالبية حيث حاول المتهم اخفاء جريمته مدعيًا مصرع ابنه في مشاجرة بالشارع ثم اعترف أنه دافع عن نفسه عندما حاول ابنه التعدي عليه بسلاح ابيض.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا، أفاد بورود إشارة من مستشفى الهرم تضمنت وصول عاطل بالغ من العمر 18 عامًا جثة هامدة أثر تعرضه لطعنة في الصدر، ووفاته أثناء تقديم الإسعافات الأولية له، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

بعد ورود البلاغ أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وكشف ملابساتها، حيث شكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث للوقوف على أسباب مقتل الشاب وتفاصيل الواقعة.

وبالإنتقال إلى المستشفى وإجراء المعاينة الأولية تبين أن المتوفي شاب بالغ من العمر 18 عامًا - عاطل، ويقطن برفقة والده حارس العقار - 50 عامًا، وبالتقابل مع والد المجني عليه قرر أمام فرق مباحث الجيزة، أن نجله أصيب في مشاجرة ولقى مصرعه أثر ذلك ولا يعلم بأي تفاصيل أو معلومات عن الواقعة.

وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم صحة رواية الأب، وبتضييق الخناق على الأخير تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة وقيامه بقتل ابنه بعد التعدي عليه مستخدمًا آلة حادة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن الإبن المتوفي كان دائم التعدي على والده، ويوم الحادث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المجني عليه بمحاولة التعدي على والده إلا أن الأخير استل آلة حادة وقام بالاعتداء على نجله وإنهاء حياته.

وعقب تقنين الإجراءات، وبمواجهة الأب اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، حيث قرر نشوب مشاجرة بينه وبين نجله المتوفي، حاول خلاله الأول التعدي عليه مستخدمًا حجر إلا أن الأب المتهم أستل سكينا واستخدمه في الاعتداء عليه حتى أرداه قتيلًا.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى استكمال الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في الجيزة التي قررت التصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.