السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

8 متخصصين يتحدثون في "مستقبل فنون الأطفال بمصر" بـ"صالون الدستور".. الإثنين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يناقش صالون "الدستور" الثقافي عبر ندوته الخامسة؛ وتحت عنوان "مستقبل فنون الأطفال فى مصر"، فى تمام السادسة من مساء الإثنين الموافق 29 مايو الجاري بقاعة ندوات جريدة "الدستور"، بحضور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويقدم الندوة ويديرها كل من حسام الضمراني ونعمات مدحت وسارة ساويرس.

ويشارك فى الندوة كل من الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، الكاتبة المترجمة وأستاذة الأدب الدكتورة منى النموري، الكاتب الدكتور محمد فتحي مؤسس دار نشر أرجوحة لأدب الطفل، كاتبة أدب الطفل الدكتور إيمان سند، الدكتور مى إبراهيم المتخصصة فى صحافة الأطفال، كاتب الطفل الأديب عبده الزراع، الأديبة وكاتبة أدب الطفل ناهد السيد، كاتبة أدب الطفل صفاء عبد المنعم، ويتضمن الصالون على مداخلة لكاتبة أدب الطفل فاطمة المعدول، وذلك لمناقشة عدد من المحاور أبرزها واقع فنون الطفل فى مصر ومستقبلها، والترجمة للطفل، والمنصآت الرقمية الموجهة للطفل، والكتابة للطفل وما تتضمنه من قيم، والتحديات التى تواجه صناعة فنون الطفل فى مصر، ورؤيتهم لإستشراف مستقبل فنون الطفل فى مصر.

بحسب آخر تعداد للسكان في 2021 يوجد فى مصر 41 مليون طفل لا يوجد لهم قناة أو مجلة يلتفوا حولهان رغم انتشار المنصات الرقمية الموجهة للطفل العربية والدولية، وهو ما يدفع بمناقشة العديد من التصورات من ضيوف ندوة صالون الدستور الثقافي هذا الأسبوع فى هذا الاتجاه، ومناقشة التحديات التى تجابه صناع أدب الطفل فى مصر، وأبرز الفنون التى تشهد إقبالاً كبيراً لدى أطفال مصر، وما اذا كان هناك استراتيجية واضحة المعالم في ما يتعلق بمستقبل فنون الأطفال فى مصر أم لا، ومزيد من المحاور التى نطرحها على ضيوف ندوة الصالون من المتخصصين والخبراء.

صالون الدستور الثقافي مستقبل فنون الأطفال مصر جريدة الدستور محمد عبد الحافظ ناصف د مني النموري

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