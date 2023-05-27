رئيس "النواب الأمريكى": لم نتوصل بعد لاتفاق بشأن رفع سقف الدين

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثى، عن أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق بشأن رفع سقف الدين، وفقًا لعاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

وواصل البيت الأبيض والمفاوضون الجمهوريون، أمس مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يتيح تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، والذي قد تنطوي عليه تداعيات سياسية واقتصادية كبرى.

وأشار رئيس مجلس النواب الأمريكى أمس، إلى إحراز تقدم فى المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومى الأمريكى البالغ 31.4 تريليون دولار.