السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في دمياط

أملاك الدولة
أملاك الدولة

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن إزالة ٢٦ حالة تعدٍ على أملاك الدولة تابعين لولاية الصرف والموارد المائية والري بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وذلك خلال أولى حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى ١٦ يونيو المقبل.

وفي هذا السياق، أشارت المحافظ، إلى أنه تم إعداد خطة قبيل بدء تلك المرحلة بالتنسيق بين الجهات المعنية، لتحقيق مستهدفات الموجة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفقًا لجدول زمني محدد.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه يتم متابعة الموقف دوريًا لإزالة أي معوقات قد تواجه أعمال الحملات، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية على الأراضي المستردة ومنع أي حالة تعدٍ عليها مجددًا وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدة أن المحافظة تتابع عن كثب كل الجهود المبذولة في هذا الملف للحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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