السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب تركي: الأتراك مثل المصريين لا يحبون التدخل في شئونهم الداخلية

الشعب المصرى والتركى
الشعب المصرى والتركى

تحدث محمد أوزترك كاتب وباحث سياسي، عن الانتخابات التركية المرتقب إجراؤها غدًا الأحد، قائلصا إن هناك معسكرين، في كل معسكر أطراف متنازعة، المعسكر الأول عبارة عن تحالف اقترب من المركز اليميني، ومرشحه كمال كليجدار أوغلو مرشح، ووتحالف جمهوري مرشحه رجب طيب أردوغان والذي اقترب من القوميين.

ولفت أوزتراك، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن  البعد الاقتصادي ليس على رأس أولويات الناخبين الأتراك، وإنما الأولوية أن تقوم تركيا على قدميها، وتعين سياسات مستقلة عن الدول التي تريد تتدخل في أمور تركيا.

وأردف: "في الجولة الأولى شاهدنا محاولة تدخل من بعض دول غربية، خاصة المملكة المتحدة وألمانيا وفرسا أعلنوا عن المرشح الذي يساندوه، وكتبوا أردوغان يجب أن يرحل"، مؤكدًا أن الشعب التركي مثل الشعب المصري لا يتحملون التدخل في شئونهم الداخلية.

وأشار إلى أن الأتراك لديهم ثقة أن أردوغان يستطيع أن يعيد الأمور الاقتصادية لمسارها الصحيح، وأن ما يزعهجهم أكثر هو ما نشاهده من محاولات التدخل في الشئون الداخلية التركية.

الانتخابات التركية أردوغان كليجدار أوغلو

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