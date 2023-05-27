السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة فرجاني ساسي مع محمود علاء وجنش في المهندسين

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

كشف مصدر مقرب من التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الدحيل القطري عن كواليس لقائه مع محمود جنش حارس مرمى فريق فيوتشر ومحمود علاء لاعب الاتحاد السكندري الحالي وزملائه السابقين بين صفوف الزمالك، والتي جاءت في أحد المطاعم بالمهندسين.

وأكد المصدر أن فرجاني اشتكى للثنائي بسبب عدم وجود رد من جانب مسئولي الزمالك معه بشأن حل أزمته المالية، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع مسئولي القلعة البيضاء، لكنه فشل.

وشدد على أن فرجاني حال مغادرته لمصر دون حل أزمته المالية سيضطر إلى الاستمرار في الشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد الزمالك ولن يفتح الباب مرة أخرى لحل أزمته وديًا.

ووصل فرجاني ساسي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية لحل أزمة مستحقاته المالية بعدما تقدم الزمالك بشكوى ضده في الفيفا في الوقت الذي تقدم هو الآخر بشكوى ضد الزمالك وسط محاولات من جانب بعض الوسطاء لحل الأمر.

ويرتبط فرجاني بصداقة قوية مع علاء ومحمود جنش ولازال الثلاثي على تواصل معًا رغم رحيلهم عن صفوف الزمالك.

 

فرجانى ساسى جنش محمود جنش فيوتشر محمود علاء الاتحاد السكندرى

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