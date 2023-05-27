الشوط الأول.. بايرن يتقدم على كولن بهدفين ويقترب من البوندسليجا

تقدم بايرن ميونخ على نظيره كولن بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من مجريات الجولة الأخيرة بالدوري الألماني.

وسجل هدف الشوط الوحيد كينجسلي كومان مبكرًا لبايرن في الدقيقة 8 من تسديدة قوية.

ويتأخر دورتموند أمام ماينز، ليكون بهذه النتيجة يحسم البايرن بطولة الدوري بفارق هدف في الصدارة عن دورتموند.

تشكيل جولة الحسم.. مولر يقود هجوم ناري لبايرن أمام كولن

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، أوباميكانو، دي ليخت، مازراوي

خط الوسط: كيميتش، جرافينبيرش ، مولر

خط الهجوم: ساني، جنابري، كومان

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 68 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر بروسيا دورتموند، بينما يحتل كولن المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

وعلى الرغم أن مباريات اليوم هي الجولة الأخيرة في الدوري الألماني ،إلا أن البطولة لم تحسم بعد، حيث يحتاج البايرن الفوز مقابل خسارة دورتموند.

بينما يحتاج دورتموند إلى الفوز من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني، باعتبار أن التعادل أو الهزيمة من فريق ماينز، يعرضه إلى انتظار نتيجة لقاء بايرن ميونخ وكولن، إنما فوز أسود الفيستيفاليا يمنحه التتويج باللقب رسميا.