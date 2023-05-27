السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ التمويل يكشف جهود الدولة في تشجيع المستثمرين

الدكتور هشام إبراهيم،
الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن جهود الدولة في تشجيع المستثمرين والتسهيلات التي تقدمها لهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس عيد الفتاح السيسي أكد علي ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة في قطاع التعدين.

وأضاف أنه خلال الأشهر القليلة الماضية هناك فرص كبيرة تم فتحها أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار بحكم التعداد السكاني الكبير وحجم الطلب المرتفع علي السلع.

وأشار إلى أن الدولة في حاجة لتوفير فرص لتقليل الفجوة بين ما يتم انتاجها محلياً وما يستورد من الخارج، موضحاً أن الحكومة تعمل علي إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير.

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