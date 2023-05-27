السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ننشر أسماء الـ5 مصابين فى انقلاب سيارة بكفر الشيخ

جريدة الدستور

شهد طريق “كفر الشيخ- دسوق الجديد”، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أدي لإصابة 5 أشخاص، بينهم طفلان بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات مديرية الصحة والإسعاف، إشارة بانقلاب سيارة انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الشيخ دسوق، أدى لإصابة 5 أشخاص.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلتهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من: "نورا محمد إبراهيم، 33 سنة، بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وفتوح بسيوني فتوح، 44 سنة، مصاب بجرح وكدمات وسحجات، وعبدالغني فتوح بسيوني، شهرين، تحت الفحص، ورحمة فتوح عبدالغني،11سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم عيد السحت، 45 سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم"، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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