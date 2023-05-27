انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "القرد كثيف الشعر" لـ "ثقافة موط" بالوادي الجديد

شهد مسرح قصر ثقافة موط بالوادي الجديد، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "القرد كثيف الشعر"، لفرقة قصر ثقافة موط المسرحية، والذي يستمر حتى الخميس المقبل 1 يونيو، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض على سطح سفينة يحركها من الطبقة السفلى مجموعة من وقادين الفحم يشعلون الأفران التي تحرك المحرك البخاري للباخرة يقودهم رئيس الوقادين "يانك" وهو أقواهم جسما ويسيطر عليهم بقوته، يدور بينه وبين بحار عجوز حوار وصراع بين القديم والجديد يقنع يانك خلالها الوقادين أنه الجديد والأكثر قوة وأنه وهم يحركون الباخرة وأنهم السر في حركتها، لكن سكان الطبقة العليا للسفينة كان لهم رأى آخر فقد قررت مس ميلدرد ابنة الملياردير الذى يملك شركة البواخر أن تنزل في قاع السفينة وبرغم تحذيرات المهندس الثاني تصر على النزول وتصدم بمناظر العمال، وتفاجأ بثورة من رئيس الوقادين يانك.

العرض تأليف يوجين أونيل ومن إخراج أحمد ثابت الشريف، مخرج منفذ محسن سعيد، أشعار عبد المنعم عباس، توزيع موسيقي الدكتور رأفت موريس، ديكور وملابس هاني محمد أحمد، استعراضات إسلام مصطفى زيان، مصمم إضاءة إسلام فرغلي، هندسة صوتية مصطفى رجب، ماسكات فتحي مرزوق، بطولة: حسني أبو عمرة، إسماعيل صالح، وفاء كامل، ماجد عبد الوهاب، ممدوح دياب، طلعت درغام، سمر صابر، إسراء النوبي، مهند البحيري، أحمد محمود، أيمن عبد السلام، أحمد هاني، خالد عيد، وشارك بالعرض المسرحي الأطفال: ريناد طارق، علا حمدي، همس محمد، حنين أحمد، رغد وجيه، دارين عبد الله، سلمي محمد، نور وليد، فيروز أحمد.

"القرد كثيف الشعر" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ضمن عروض المسرح بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وشهدت أولى الليالي حضور نخبة من أدباء وفناني ومثقفي مركز الداخلة.

وتكثف قصور الثقافة أنشطتها وفعالياتها تشهد بمحافظة الوادي الجديد في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، حيث استقبلت فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات خلال شهر رمضان الماضي، كما تجرى بها حاليا تدريبات مشروع ابدأ حلمك لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة، وهو أحد أهم مشروعات هيئة قصور الثقافة، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة للفرع وعروض المسرح وغيرها من الفعاليات.