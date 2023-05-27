نصائح لتجنب الآثار الصحية للعمل لساعات طويلة على الكمبيوتر

يعتبر الحاسوب أداة أساسية في حياتنا اليومية، سواء في العمل أو الدراسة أو الترفيه، ولكن هل ندرك ما هي الآثار الصحية التي قد تنجم عن استخدامه لفترات طويلة وبطريقة غير صحيحة؟ ففي السطور التالية، نتعرف على بعض المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها مستخدمو الحاسوب، وكيفية الوقاية منها بطرق بسيطة وفعالة، وفقا لما ذكره موقع "Man health".



مشكلات جلدية:

أكد الأطباء أن التعرض المستمر لأشعة الشاشة قد يسبب جفاف وتهيج واحمرار الجلد، خاصة في منطقة الوجه والعنق، كما قد يزيد من خطر حدوث التجاعيد والبقع الداكنة والسرطانات الجلدية.

لذلك، ينصح بترطيب الجلد بشكل يومي، واستخدام كريمات تحتوي على حماية من أشعة الشمس، والابتعاد عن استخدام مستحضرات تجميل تحتوي على مواد كيميائية قاسية.

مشكلات عينية

النظر إلى شاشة الحاسوب لساعات طويلة قد يسبب إجهادا وإرهاقا وجفافا وحكة وانحرافا في العين، بالإضافة إلى صداع وألم في الرقبة والظهر.

كما قد يؤدي إلى ضعف في البصر والإصابة بالقصور البعدي أو التقاربي، لذلك ينصح باتباع قاعدة 20-20-20، أي التوقف عن النظر إلى الشاشة كل 20 دقيقة، والنظر إلى شيء بعيد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية، كما ينصح بتقليل سطوع وتباين الشاشة، وزيادة حجم الخط، وارتداء نظارات طبية أو واقية إذا لزم الأمر.

مشكلات عضلية هيكلية

الجلوس في وضعية غير صحيحة أثناء استخدام الحاسوب قد يسبب ضغطًا على المفاصل والأربطة والأعصاب، مما يؤدي إلى آلام في المفاصل، التهاب في الأوتار، تشنج في العضلات، انزلاق في الغضروف، انحناء في الظهر، انثناء في الرقبة، متلازمة نفق الرسغ، متلازمة رؤية الكمبيوتر، إصابات ضغط التكرار.

لذلك، ينصح بضبط ارتفاع المكتب والكرسي والشاشة، بحيث تكون في مستوى عين المستخدم، والحفاظ على زاوية 90 درجة بين فخذ المستخدم وساقه، وبين ذراعه وساعده، كما ينصح بالانتظام في التمارين الخفيفة التي تساعد على تحسين دوران الدم وتخفيف التوتر.

كيفية الوقاية من مخاطر العمل لساعات طويلة أمام الكمبيوتر؟

تخطيط جدول عمل مناسب

أول خطوة للحد من آثار استخدام الحاسوب هي تخطيط جدول عمل مناسب يضمن توزيع المهام بشكل متوازن، وتجنب التأخير أو التسرع في إنجازها.. كما يجب تخصيص فترات راحة مناسبة بين كل ساعة أو ساعتين من العمل، لإرخاء الجسم والذهن.

اتباع نظام غذائي صحي

ثاني خطوة هي اتباع نظام غذائي صحي يزود المستخدم بالطاقة والفيتامينات والألياف والبروتينات التي يحتاجها جسده.. كما يجب تجنب تناول المأكولات السريعة أو المشروبات المحلاة أو المنبهات التي قد تزيد من التوتر أو تؤثر على جودة النوم.

ممارسة هواية مفضلة

ثالث خطوة هي ممارسة هواية مفضلة تساعد على الترويح عن نفس المستخدم، سواء كانت رياضية أو فنية أو اجتماعية، فالهواية تسهم في رفع المزاج وزيادة التفاؤل وإطلاق هرمونات.