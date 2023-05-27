السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طقس متقلب وأمطار ورفع حالة الطوارئ بالغربية

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية

شهدت مراكز ومدن بمحافظة الغربية، طقسا متقلبا منذ الصباح مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة، ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ فى كافة القطاعات للتعامل مع التقلبات الجوية والأمطار المفاجئة، حيث سقطت أمطار خفيفة على مدن طنطا وزفتى والسنطة، كما هطلت أمطار من خفيفة  في المحلة وقطور وسمنود وبسيون، بينما كانت متوسطة على مدينة ومركز كفر الزيات، وشهدت جميع أنحاء المحافظة رياحا شديدة مُحملة بالأتربة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.

 

 

وعلى غير المعتاد في مثل هذه الأيام سقطت أمطار خفيفة مصحوبة بالغيوم والرياح المتوسطة، مع ثبات غير معتاد فى درجات الحرارة بالنهار، وسط تقلبات حالة الطقس التى تشهدها مراكز المحافظة، حيث ارتفاع الحرارة صباحًا وانخفاضها بشكل كبير ليلًا.

وأعلنت محافظة الغربية، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه التي قد تحث خال زيادة الأمطار.

وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.


 

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