السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حصول أوكرانيا على مقاتلات "إف 16".. هل يغير مسار الحرب؟

إف 16
إف 16

بعد السماح بنقل مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا، فاجئ رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي أوكرانيا حيث قال إن روسيا لديها 1000 مقاتلة من الجيل الرابع، وفقًا لـ"القاهرة الإخبارية".

حيث أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية أن أوكرانيا ستحتاج إلى قدر كبير من مقاتلات الجيلين الرابع والخامس إذا كانت تريد منافسة روسيا في الجو.

وجاءت تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية في أعقاب تعليقات مماثلة أدلى بها وزير القوات الجوية الأمريكي، حيث قال إن الطائرات لن تغير قواعد اللعبة بالنسبة لأوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أكد أن أمريكا ملتزمة بتوفير الذخائر الضرورية للقوات الأوكرانية وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف: "ملتزمون بتقديم المزيد من المدرعات إلى كييف، وسنساعد أوكرانيا في تطوير قدرات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات إف 16".

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