أول تعليق من إيرلينج هالاند على تتويجه بجائزتي "بريميرليج"

عبّر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن سعادته الكبيرة بتتويج بجائزتي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، كأفضل لاعب، وأفضل لاعب صاعد في الموسم الحالي من «بريميرليج».

وقال هالاند، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: "بكل تواضع، فخور بأن أصبح أول لاعب كرة قدم على الإطلاق يفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأفضل لاعب شاب في المسابقة.. شكرًا لعائلتي والمشجعين وزملائي وجميع الموظفين على هذا".

وبات المهاجم النرويجي – البالغ من العمر 22 عامًا – أول لاعب في تاريخ يجمع بين جائزتي أفضل لاعب في الموسم وأفضل لاعب شاب في موس واحد بالدوري الإنجليزي.

وساهم هالاند، في تتويج مانشستر سيتي، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عن الموسم الحالي، وذلك للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

وشارك اللاعب مع «سيتي» في 35 مباراة خلال الموسم الحالي لـ «بريميرليج» سجل خلالها 36 هدفًا، وصنع 8 تمريرات حاسمة.

وحقق هالاند، رقمًا قياسيًا غير مسبوقًا، بإحرازه 36 هدفًا خلال الموسم الحالي لـ «بريميرليج»، ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز.