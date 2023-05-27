السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

حُسن الختام| وفاة رجل داخل مسجد في كرداسة.. وجيرانه: لا يترك فرضًا

الحاج صابر مشهور..
الحاج صابر مشهور.. المتوفي داخل مسجد كرداسة

لا حديث في منطقة كرداسة بالجيزة يعلو على قصة الرجل الستيني الذي توفي في أحد مساجدها، أمس الجمعة، في حين كان الخطيب يُلقي خطبة الجمعة.

قصة الرجل الذي كان مُلازمًا للمسجد، فلا يترك فرضًا إلا وصلاه داخله؛ شاء القدر أن يكون ختامها أيضًا داخل المسجد بينما تحيطه الأعداد الغفيرة من المُصلين الذين جاؤوا ليؤدوا صلاة الجمعة.

«المتوفي هو الحاج صابر مشهود مناع، من قرية أبو رواش بني مجدول التابعة لمركز كرداسة بالجيزة.. كان موظفًا في وزارة الزراعة، وخرج على المعاش منذ عام تقريبًا، وهو جارنا، وكان لا يترك فرضًا إلا وصلاة في المسجد» ـ يقول عبد العزيز أبو زيد جار المتوفي.

يُضيف عبد العزيز: كان يصلي معنا الجمعة في مسجد التوحيد وكان بصحة جيدة.. لم يكن يُعاني من شيء، وبعد النصف الثاني من الخطبة، توفاه الله.

خطبة الجمعة كرداسة الجيزة قرية أبو رواش مركز كرداسة

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