مفاجآت صادمة في مقتل عروس إمبابة بعد شهر ونصف من زواجها

كشفت تحريات الأجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل صادمة ومفاجآت في جريمة مقتل عروس إمبابة بعد شهر ونصف فقط من زواجها حيث تبين أن جارها الذي يتردد أنه شقيقها في الرضاعة هو من أنهى حياتها بعد رفضها لمحاولاته إقامة علاقة محرمة معها في غياب زوجها.

مقتل عروس

الجريمة التي وقعت أحداثها في شارع صلاح اللبودي بمنطقة امبابة كانت حديث أهالي المنطقة الشعبية طوال الأيام الماضية خاصة مع احترامهم وتقديرهم للمجني عليها فهي بعد عدة ازمات مرت في حياتها وانفصالها عن زوجها كانت تحفظ القرآن الكريم وتدرس بالأزهر الشريف ويشهد الجميع بالتزامها وحسن تعاملها مع الجميع، ومنذ شهر ونصف رزق الله الشابة الثلاثينية بـ"العوض" عندما تزوجت من شخص آخر وعدها بالحفاظ عليها رغم أنها زوجة ثانية لكنها ارتضت بالوضع لظروفها كسيدة سبق لها الزواج.

مقتل المجني عليها كان مفاجأة للجميع وتم الكشف عنها ببلاغ من زوجها لشرطة النجدة بالعثور على زوجته جثة هامدة داخل شقتهما بامبابة، انتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة امبابة يقودهم العقيد محمد ربيع مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم محمد مختار وكيل فرقة شمال الجيزة لفحص مسرح الجريمة كشف ملابساتها وتفاصيلها، وبدأ فريق البحث في جمع المفاتيح والأدلة لحل اللغز، إلا أنه أكد على سلامة باب الشقة وكافة منافذها، أكد أن الجاني ليس شخصًا غريبًا عن المجني عليها وهي من سمحت له يدخول الشقة أو دخل بطريقة شرعية خاصة أنها كانت حريصة ولا تفتح الباب لأي شخص فكانت دائرة الاشتباه تضم الزوج باعتباره من أبلغ عن الجريمة ويسهل دخوله وخروجه من المنزل بطريقة طبيعية.. عدة ساعات من المناقشات والاستجواب انتهت الى عدم صلة الزوج نهائيا بما تعرضت له زوجته لتبدأ خطة البحث في اتجاه آخر.

التشكيك في سمعة المجني عليها

العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة اثناء ترأسه فريق البحث وخلال مناقشة عدد من الجيران كان هناك أحدهم رجل في الخمسينات من عمره أجمع كافة الجيران أنه الأقرب من المجني عليها باعتباره شقيقها في الرضاعة رغم فارق السن بينهما إلا أن والدته أرضعت شقيقتها الكبرى فاعتبر المجني عليها شقيقته الصغرى وكان يهتم بكافة شئونها واعتاد كل من حولهما أن يراهما سويًا ذهابًا وإيابًا أو حتى في المنزل حيث كان لها الناصح الأمين وكاتم الأسرار.

رئيس فريق البحث لاحظ محاولة الجار الدائمة في التشكيك بسمعة المجني عليها وقال إنها متعددة العلاقات رغم ما يتردد أنه شقيقها ويحميها طوال حياتها فكانت البداية لوضعه داخل دائرة الشك إضافة إلى عدم رصد كاميرات المراقبة لدخول او خروج شخص غريب عن العقار كان الاحتمال الأقوى أن يكون الجاني من الداخل.. مع استمرار مناقشته وإعادة استجوابه كانت المفاجأة التي فجرها الجار: "ايوة انا اللي قتلتها اتجوزت ومكنتش عايزها تروح لراجل غيري انا ربيتها على إيدي وانا أحق بجسمها".

صدمتني بجوازها

اعتراف المتهم كان بداية لفصل جديد في القضية حيث جلس أمام فريق البحث ليروي كافة تفاصيل جريمته ويشرح كيفية ارتكابها حيث قال إنه ارتاح لفكرة انفصال المجني عليها عن زوجها الأول واعتقد انها اصبحت اخيرا من نصيبه حتى فوجئ بها ستتزوج مرة أخرى أصيب بحالة من الجنون وحاول اثناءها عن اتمام تلك الزيجة بعدة حجج واهية فمرة يقنعها بانها ستكون زوجة ثانية وهو ما سيدمر حياتها ومرة يخبرها أن عريسها ليس مناسبًا إلا أنها لم تستمع له وأتمت زواجها فقرر الحصول على ما يريد منها بطريقته الخاصة.

تحرش وجريمة

أمام فريق البحث الذي يقوده العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد محمد ربيع مفتش المباحث أضاف المتهم انه يوم الجريمة صعد فجرًا إلى شقة المجني عليها وطرق بابها وما أن علمت بهويته فتحت له الباب ودخل إليها ونظرًا لارتدائها ملابس منزلية أسرعت إلى غرفتها لتغييرها فتبعها المتهم تحرش بها وحاول مراودتها عن نفسها فطلبت منه بهدوء الابتعاد عنها لعدم إثارة فضيحة خاصة أن زوجته وأبنائه في الشقة بالطابق الذي يسبقها الا انه أكمل في التقرب منها ولم يستجب لرجائها بالكف عن تلك المحاولات مع اندهاشها من تصرفه خاصة أنها تعتبره شقيقها إلا أنه بتعامله معها بعنف شديد وحاول تجريدها من ملابسها فقاومته بشدة وبدأت في الاستغاثة فكتم فمها بيده ورطم رأسها في الحائط عدة مرات وعندما شعر بسكون جسدها أطبق يديه على رقبتها للتأكد من مقتلها خشية فضح أمره بعدما رفضت رغبته بها.

ترك المتهم جثة المجني عليها وعاد إل شقته دون ان يشعر به أحد حتى اتصل به زوجها وطالبه بالطرق على شقتها لأنه اتصل بها عدة مرات ولم تجبه فصعد بالفعل وعاد ليخبر زوجها أنها لا تجيب ليسرع الزوج إلى الشقة ويكتشف الجريمة، وقال المتهم في المناقشات والتحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إنه كان يطمع في جسد المجني عليها منذ زمن وله رغبة قوية بمعاشرتها ورفضها له أثار غضبه فأنهى حياتها.

أرفقت مباحث الجيزة اعترافات المتهم التفصيلية بملف الفضية وأحاله اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبس المتخم على ذمة التحقيقات.