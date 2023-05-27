بعد تتويجه بأفضل لاعب.. أرقام هالاند المرعبة في الدوري الإنجليزي

قدّم النجم إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، آداءً رائعًا في أول مواسمه على الملاعب الإنجليزية، حيث حصد جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي رسميًا.

وفي السياق، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها أبرز أرقام هالاند في الدوري الإنجليزي كما يلي: