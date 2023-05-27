السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تتويجه بأفضل لاعب.. أرقام هالاند المرعبة في الدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند

قدّم النجم إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، آداءً رائعًا في أول مواسمه على الملاعب الإنجليزية، حيث حصد جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي رسميًا.

وفي السياق، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها أبرز أرقام هالاند في الدوري الإنجليزي كما يلي:

  • حصد هالاند لقب الدوري مع مانشستر سيتي.
  • سجل 36 هدفًا في الدوري الإنجليزي حتى الآن.
  • كسر هالاند رقم كول وشيرر كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد.
  • كما أصبح مهاجم مانشستر سيتي هالاند أول لاعب يسجل 3 أهداف في 3 مباريات متتالية على ملعب فريقه.
  • أول لاعب من مانشستر سيتي يسجل هاتريك في ديربي مانشستر منذ 1970.
هالاند أرقام هالاند الدورى الانجليزى مانشستر سيتى إرلينج هالاند أرقام هالاند في الدوري الإنجليزي

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