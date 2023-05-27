السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل جولة الحسم.. هالير يقود هجوم دورتموند أمام ماينز

هالير
هالير

كشف إيدن تيريزيتش المدير الفني لبروسيا دورتموند، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ماينز مساء اليوم السبت في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

ويحتاج دورتموند متصدر الدوري للفوز أو تعثير بايرن للتتويج رسميًا بلقب البوندزليجا بعد غياب 11 عامًا.

ويقود هجوم دورتموند في لقاء اليوم سبيستيان هالير ويجاوره كريم أديمي ودالون مالين.

تشكيل جولة الحسم.. هالير يقود هجوم دورتموند أمام ماينز

حراسة المرمى: كوبل

 

خط الدفاع: وولف، هوملز، سولي، ريرسون

 

خط الوسط: براندنت، كان، جيريرو

 

خط الهجوم: أديمي، هالير، مالين

 

 

وعلى الرغم أن مباريات اليوم هي الجولة الأخيرة في الدوري الألماني ،إلا أن البطولة لم تحسم بعد، حيث يحتاج البايرن الفوز مقابل خسارة  دورتموند. 

بينما يحتاج  دورتموند إلى الفوز من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني، باعتبار أن التعادل أو الهزيمة من فريق ماينز، يعرضه إلى انتظار نتيجة لقاء بايرن ميونخ وكولن، إنما فوز أسود الفيستيفاليا يمنحه التتويج باللقب رسميا.

وفي حال تعادل دورتموند مع فوز بايرن ميونخ، سيرتفع رصيد الفريقين إلى 71 نقطة، إلا أن البافاري يمتلك أفضلية أخرى في المواجهات المباشرة، بعد التعادل 2-2 في الدور الأول، والانتصار 4-2 في الدور الثاني.

تشكيل جولة الحسم هالير دورتموند ماينز أديمي مالين

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