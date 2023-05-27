السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بعد تعرضه لحادث..

كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر تقيم لجنة اختبار لطالب في مستشفى الرمد بطنطا

اختبار طالب كلية
اختبار طالب كلية القرآن الكريم

قامت إدارة الجامعة فور علمها بتعرض أحد طلاب كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا لحادث مفاجئ بالموافقة على عقد الاختبار الشفوي للطالب في مقر إقامته بمستشفى الرمد بجامعة طنطا؛ نظرًا لتعرضه لإصابة بالغة في عينه، تأكيدًا على الدور الإنساني لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وقام الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والدكتور محمد سليمان حنفي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور بشير أحمد دعبس، أحد أعضاء الكنترول، بالذهاب للمستشفى حيث يوجد الطالب مصطفى محمد أبو عرب، الطالب بالفرقة الثالثة؛ للاطمئنان عليه، ورفع روحه المعنوية، وتم امتحان الطالب شفويًّا في القرآن الكريم والقراءات العملي، وقام عميد الكلية ومرافقوه بالدعاء للطالب بتمام الشفاء وقراءة الفاتحة بنية خروجه من المستشفى سليمًا معافى بإذن الله تعالى. 

من جانبها؛ وجهت أسرة الطالب الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة، وكلية القرآن الكريم، على هذه اللفتة الإنسانية التي كان لها أثر إيجابي على الحالة الصحية للطالب.

كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر مستشفى الرمد طنطا اختبار

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