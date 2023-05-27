السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إيقاف مديرة مشروعات الأمن الغذائي بقنا عن العمل لمدة 3 أشهر

محافظة قنا
محافظة قنا

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قرارا بإيقاف كلا من مديرة مشروعات الأمن الغذائى وأحد العمال بالمشروعات عن العمل لمدة 3 أشهر، مع إيقاف صرف نصف الأجر وإحالتهم للنيابة العامة بشأن ما ارتكباه من مخالفات، حيث قاما بالاشتراك فى إنشاء مزرعة لإنتاج الدواجن بناحية قرية الطويرات بمركز قنا بدون ترخيص على أراضى أملاك دولة مُتعدى عليها، وتحت خطوط كهرباء الضغط العالى بالمخالفة للقانون، فضلا عن أن مديرة المشروعات السابقة قامت باستخدام سيارة المحافظة المخصصة لمشروعات الأمن الغذائى فى تنقلاتها إلى المزرعة الخاصة بها بالمخالفة لتعليمات السلطة المختصة، وتوريدها لأعلاف الدواجن من الشركات بدون وجود أى فواتير تُثبت شرائها للكميات الموردة، وكذا إدارتها للمزرعة الخاصة بها بالمخالفة للقانون والتعليمات من خلال قيامها بتشغيل بعض العمال التابعين لمشروعات الأمن الغذائى للعمل فى المزرعة الخاصة دون موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للقانون.


كما أصدر محافظ قنا، قرارا آخرا بإيقاف رئيس قرية المحروسة ورئيس قسم التنظيم وفنى التنظيم بالقرية عن العمل لمدة 3 أشهر مع إيقاف صرف نصف الأجر وإحالتهم للنيابة العامة أيضا، لإهمالهم فى آداء مهام عملهم، وعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزرعة التى تم إقامتها بدون ترخيص على أراضى أملاك الدولة وتحت خطوط كهرباء الضغط العالى بالمخالفة للقوانين المُنظمة لذلك.


وأكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لم ولن تتهاون مع كافة وقائع الفساد أو الفاسدين أيا كانت مواقعهم الوظيفية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، مناشدا المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي وقائع فساد.

أراضي أملاك دولة أحد العمال أراضي اصدر أسدين

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