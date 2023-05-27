روسيا تعلن اعتراض صواريخ ستورم شادو البريطانية وهيمارس الأمريكية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم السبت، إن القوات الروسية اعترضت صاروخي كروز بعيدي المدى من طراز ستورم شادو كانت بريطانيا قدمتهما لأوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن الوزارة قالت أيضًا إنها اعترضت صواريخ هيمارس وهارم أمريكية الصنع ذات مدى أقصر، وأسقطت 19 طائرة مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت صحيفة كوميرسانت في وقت سابق اليوم، نقلًا عن تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، إن طائرتين مسيرتين شنتا هجومًا على خط أنابيب دروجبا النفطي بمنطقة تفير الروسية اليوم السبت.

أوكرانيا تطلب من ألمانيا صواريخ بعيدة المدى

فيما قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع في برلين، اليوم السبت، إن أوكرانيا طلبت من ألمانيا إمدادها بصواريخ كروز من طراز توروس، وهي صواريخ تطلق من الجو يصل مداها إلى نحو 500 كيلومتر.

وأضافت المتحدثة أن ألمانيا تلقت الطلب قبل بضعة أيام، وهو ما يؤكد تقريرًا لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج. ورفضت المتحدثة تقديم المزيد من التفاصيل أو الكشف عن مدى احتمالية موافقة ألمانيا على تزويد أوكرانيا بالصواريخ.

وإذا وافقت ألمانيا على الطلب، فستتبع بذلك خطى بريطانيا التي صارت في وقت سابق من هذا الشهر أول دولة تزود كييف علنًا بصواريخ كروز بعيدة المدى.

وترفض الولايات المتحدة حتى الآن إمداد أوكرانيا بمنظومة صواريخ تكتيكية يبلغ مداها 297 كيلومترًا وسط مخاوف من أن تستخدمها أوكرانيا لضرب أهداف داخل حدود روسيا المعترف بها دوليًا.

وتطلب أوكرانيا منذ شهور هذا النوع من الأسلحة، لكن دعم الحلفاء من دول الغرب ركز على الأسلحة قصيرة المدى.

وتوروس من إنتاج شركة (إم. بي. دي. إيه) الأوروبية لصناعة الصواريخ وله خصائص مماثلة لصاروخ ستورم شادو البريطاني.

ويمكن استخدام صواريخ توروس لضرب أهداف عالية القيمة أو استهداف القوات أو مستودعات الوقود الموجودة على مسافة كبيرة من الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية، ولديها القدرة على تدمير أهداف محصنة مثل المخابئ المقامة تحت الأرض.

