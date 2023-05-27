"النقاز" يرفض الرحيل عن الإسماعيلى بالطرق الودية ويتمسك بالحصول على مستحقاته

فشلت محاولات مسئولي نادى الإسماعيلى لإنهاء أزمة حمدى النقاز بشكل ودى فى ظل كثرة الأزمات التى يواجهها الدراويش خلال الفترة الحالية.

ورفض حمدي النقاز المدافع الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، الرحيل نهاية الموسم بالطرق الودية، وتمسك بالحصول على مستحقاته المالية الكاملة، برغم المحاولات التى قام بها بعض الوسطاء لإنهاء الأمر وديًا.

وهدد اللاعب التونسى إدارة الدراويش باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم، لتقديم شكوى لحفظ حقوقه مثلما فعل بعض المحترفين السابقين بالنادي فى حال عدم حصوله على مستحقاته كاملة.

وكان اللواء أبوبكر الحديدي رئيس اللجنة المؤقتة للإسماعيلي، تلقى تقريرًا فنيًا من حمزة الجمل يفيد بتراجع مستوى اللاعب حمدي النقاز بشكل ملحوظ وضرورة البحث مبكرًا عن تسويقه بالبيع داخل أو خارج مصر قبل انتهاء الموسم الحالي لتحقيق الاستفادة المالية المرجوة من ورائه.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإسماعيلي المستقيل برئاسة يحيى الكومي تعاقد مع حمدي النقاز في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 300 ألف دولار للموسم الواحد، واستلم 70% من مستحقاته حتى الآن.

ولم يشارك "النقاز" في اللقاءات الرسمية سوى القليل منها بعد أن تم استبعاده في عهود المدربين الذين توافدوا على النادي منذ بداية الموسم، الإسباني جاريدو وأيمن الجمل وأحمد حسام ميدو وأخيرًا حمزه الجمل، الذي دفع به في مباراة نجوم المستقبل بالكأس وسحبه من الملعب في شوطها الثاني وأشرك كريم عرفات.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فريق المقاولون العرب، يوم الأربعاء المقبل، فى إطار لقاءات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الإسماعيلى لمواصلة النتائج الجيدة فى الدورى للحفاظ على تواجده فى المنطقة الدافئة والابتعاد عن دوامة الهبوط التى حاصرت الفريق طوال الدور الأول بسبب سوء النتائج.