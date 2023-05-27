انطلاق أعمال التجميل والتطوير بمركزيّ أبنوب والغنايم في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة الاهتمام بتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع بمختلف مراكز المحافظة والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بمحافظة أسيوط.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى العمل على تحسين الخدمات خاصة في القطاعات التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ووجّه المحافظ جميع رؤساء المراكز والأحياء باستكمال أعمال التطوير وتجميل الشوارع ورفع كفائتها ورصفها وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها، مشيرًا إلى تقديم كل سبل الدعم في إطار الإمكانات المتاحة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية الصعيد وتطويره وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار قام مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم بمتابعة أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة حيث تم غسل الأرصفة وكنس الأتربة قبل دهان البلدورات باللونين الأبيض والأسود بالشوارع والطرق الرئيسية.

كما تم دهان الأعمدة وتخطيط الطرق وزراعة أشجار جديدة مع تهذيب الأشجار المنتشرة مشدداً علي العاملين بسرعة التنفيذ للانتهاء من أعمال التجميل للارتقاء بالمظهر الحضاري لمركز ومدينة الغنايم.

وفي أبنوب قام خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب باستكمال أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة أبنوب طبقًا للخطة الموضوعة لذلك، لافتًا إلى استمرار الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

IMG-20230527-WA0044

IMG-20230527-WA0045

IMG-20230527-WA0046