ختام العرض المسرحي "2ط نق" لفرقة هواة المنصورة المسرحية بالدقهلية

شهد مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، ختام العرض المسرحي "2ط نق" لفرقة هواة المنصورة المسرحية، ضمن فعاليات المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض مأخوذ عن نص آلة الجمع للكاتب ألمر رايس، تأليف الكاتب محمد عادل أبو الفضل، إخراج فريد يوسف، إضاءة إسلام محمد، ديكور أحمد جمال، ملابس وماسكات محمد سعد، موسيقى وألحان زيد هجرس.

تدور الأحداث حول صفر وواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وزوجاتهم مسز واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، والسيد صفر هو عامل حسابات بالقطاع الحكومي بسيط يمضى ساعات العمل المملة يجمع ويطرح ويضرب في أرقام لا يعرف عنها شيئا سوى أنها كذلك، أي مجرد أرقام تكبر أو تصغر بينما هو مجرد صفر على الشمال لا قيمة له ولا يثير اهتمام أحد، وكانت زوجة صفر ضاغطة عليه بطلباتها المستمرة لشراء طلبات وفسح وذهابها للسينما، وتتوالى الأحداث عند ذهاب السيد صفر للمدير لطلب علاوة يفاجئه المدير بأنهم قرروا استبداله بالألات الحاسبة في المكان لأنها مفيدة أكثر وتنتج بسرعة أكبر ضعف إنتاج الموظف العادي.

تركز الأحداث على أزمة الإنسان في عالم تتسارع فيه تكنولوجيا إنتاج السلع والآلات ويزيد البؤس وفقدان العدالة، بل ربما يتفاقم الأمر أكثر وأكثر فيتآكل الوجود الإنساني نفسه وتحل الآلة مكان البشر خصوصا الأغلبية الضعيفة والفقيرة منهم.

حضر العرض لجنة المشاهدة المكونة من المخرج يس الضوي، مهندسة الديكور مروه ماهر، الناقدة ضحى الورداني.

العرض قدمه فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، على مدار سبع أيام متتالية، ضمن عروض الفرق المسرحية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، والتي شهدت أيضا أمس الأول ختام العرض المسرحي "المهرج"، ضمن التجارب النوعية بقصر ثقافة المنصورة.