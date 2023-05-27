السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هدايا مجانية من الإصدارات.. "القومى للترجمة" يحيى الذكرى 150 لرحيل رفاعة الطهطاوى

رفاعة الطهطاوي
رفاعة الطهطاوي

يحيي المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الذكرى 150 لرحيل صانع النهضة في مصر رفاعة الطهطاوي، وبهذه المناسبة تقدم مكتبة المترجم بالمركز هدايا مجانية من الإصدارات على مدار الأسبوع المقبل.

ويوافق اليوم 27 مايو 2023 الذكرى 150 لرحيل رائد التنوير المصري رفاعة الطهطاوي، إذ وُلد رفاعة الطهطاوي في 15 أكتوبر عام 1801، بمدينة طهطا في سوهاج.

التحق رفاعة بالأزهر وتتلمذ على يد علمائه العظام، وفي العام 1826م قررت الحكومة المصرية إيفاد أكبر بعثاتها إلى فرنسا، وكان الطهطاوي ضمن هذه البعثة، لكنه لم يكن طالبًا من طلاب هذه البعثة، بل رُشح لكي يقوم لطلابها بالوعظ والإرشاد، ولقد أجاد الطهطاوي في تعلم الفرنسية وطلب الانضمام للبعثة كدارسٍ، فتم ضمه إليها لدراسة الترجمة.

قدَّم مخطوطته التي نالت شهرة واسعة "تَخْلِيصُ الإِبْرِيزِ فىِ تَلْخِيصِ بَارِيز"، ليعود بعدها إلى القاهرة عام 1832م.

يظل الطهطاوي إحدى العلامات الفارقة في التاريخ ففي العام 1835م تم افتتاح أول مدرسة للغات في مصر على يد الطهطاوي، وكانت تسمى أول الأمر "مدرسة الترجمة"، ثم تغير اسمها بعد ذلك إلى "مدرسة الألسن" وهي الآن كلية الألسن التابعة لجامعة عين شمس بالقاهرة.

كما ألف الكثير من الكتب منها كتب في التاريخ "أَنْوارُ تَوْفِيقِ الجَلِيل فِى أَخْبَارِ مِصْرَ وتَوْثِيقِ بَنىِ إِسْمَاعِيل"، وفي التربية والتعليم "مَبَاهِجُ الأَلْبَابِ المِصْرِيَّةِ فِي مَنَاهِج الآدَابِ العَصْرِيَّةِ.. المُرْشِدُ الأَمِينِ للبَنَاتِ والبنَينِ"، وفي السيرة النبوية "نِهَايَةُ الإِيجَازِ فِى تَارِيخِ سَاكِنِ الحِجَازِ".

رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 27 مايو من عام 1873م عن عُمر ناهز الثانية والسبعين عامًا، بعد رحلة عطاء خالدة حيث استلهم من خلالها الراحل جابر عصفور تأسيس حلمه الكبير وهو المركز القومي للترجمة، والذي سوف يبقى ويظل الامتداد الأهم لمشروع الطهطاوي التنويري الكبير.

المركز القومي للترجمة القومي للترجمة صانع النهضة في مصر رفاعة الطهطاوي رائد التنوير المصري رفاعة الطهطاوي الطهطاوي

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