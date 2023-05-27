السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بوقف حركة الملاحة بمجرى النيل وبحيرة ناصر

أسوان
أسوان

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة، وأيضًا ببحيرة ناصر بصورة مؤقتة، ولحين تحسن حالة الطقس، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الحماية المدنية، والإسعاف، والمستشفيات. 

جاء ذلك أثناء متابعته من غرفة العمليات الرئيسية لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية وهبوب عاصفة ترابية شديدة، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار، مع انخفاض مدى الرؤية الأفقية بمختلف أنحاء المحافظة.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بالالتزام بأماكن تواجدهم، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث، بالإضافة إلى توخي الحذر بعدم التواجد في الأماكن المفتوحة لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة.

 فيما كلّف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقي المركبات بالطرق السريعة بالتهدئة، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولا سيما طريق أسوان/ أبوسمبل السياحى، والطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة. 

وأكد أن هناك تواصلًا مستمرًا مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، حيث إنه في حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعًا غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقًا للحالة الجوية، كما أن هناك تواصلًا مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولًا بأول. 

الأحوال الجوية أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الملاحة النهرية بحيرة ناصر تحسن حالة الطقس حالة الطقس افقي

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