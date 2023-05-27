انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات اليوم السبت، في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي تستمر حتى 16 يونيو المقبل، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أرض المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة إنفاذ القانون"، ومسئولي الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كل المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

وشدد اللواء هشام آمنة على المحافظين بالتنسيق المستمر بين كل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ21 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية خلال المرحلة الثانية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا على ضرورة تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

ووجّه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 21 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثلًا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 بدأت خلال الفترة من 29 أبريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو 2023، بلغ إجمالي عدد المباني التي تمت إزالتها على أملاك الدولة حوالى 6430 حالة مباني على مساحة 1.6 مليون متر مربع في جميع المحافظات، وإزالة 1445 حالة تعدٍ على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان.

وطالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، كما طالب بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ 21، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.