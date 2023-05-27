386 ألف جنيه إيرادات فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوى فى 3 أيام

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي في عدد من دور العرض السينمائية صباح الأربعاء الماضي، بعد عرض خاص بحضور الأبطال أقيم مساء الإثنين الماضي، بإحدى قاعات السينما في مدينة السادس من أكتوبر.

واستطاع الفيلم أن يحقق إيرادات، أمس الجمعة، بقيمة 170,874 جنيه؛ لتصل كل الإيرادات خلال 3 أيام إلى 386.791 جنيه، وهي إيرادات ضعيفة للغاية خلال الأيام الأولى لطرحه بدور العرض المصرية.

شاركت الفنانة نسرين أمين، عبر منصة "فيسبوك" فيديو لها من فيلم "رهبة.. ورا مصنع الكراسي"، وهي تؤدي أغنية للفنانة أصالة "غلبان".

وفي بداية الفيديو تعتذر نسرين أمين لأصالة عن أدائها السيئ لأغنيتها، قائلة: "اعتذار كبير للفنانة أصالة إني غنيت أغنيتها، ويا رب اللي بيحبوا الأغنية ميكرهوهاش".

ويشارك في بطولة فيلم "رهبة" عدد كبير من النجوم مع الفنان أحمد الفيشاوي، منهم الفنانة نسرين أمين والفنان محمد لطفي، الفنان الشاب مصطفى غريب، وبمشاركة مميزة من كل من سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.

فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن، ويظهر أحمد الفيشاوي خلال العمل بدور "سيد رهبة" وهو زعيم عصابة يتعرض للعديد من الأكشن ويقوم بجرائم قتل وسط أجواء كوميدية لايت، كما أنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى الأحداث من الجريمة للكوميديا بسبب إصابة "سيد رهبة" برأسه.

وتجسد نسرين خلال أحداث الفيلم لأول مرة دور مطربة شعبية، وهى شقيقة «سيد رهبة» الذى يجسده الفيشاوي، الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.