السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تفاصيل جديدة حول اكتشاف أكبر ورشة "تحنيط" في سقارة

اكتشاف أكبر ورشة
اكتشاف أكبر ورشة تحنيط في سقارة

أعلنت وزارة السياحة والآثار اكتشاف أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية في منطقة سقارة، حيث يتضمن الكشف الأثري مجموعة من المقابر التي تحتوي على تماثيل برونزية وتوابيت من عصر الدولة القديمة، بالإضافة إلى قطع أثرية من الفخار.

وفي السياق، استعرض مصطفى سعد، مراسل "dmc" تفاصيل اكتشاف أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية في سقارة، مشيرًا إلى أن الورشة تحتوي على العديد من المواد الخاصة بالتحنيط، وأن علم التحنيط يعتبر سرًا من أسرار المصريين القدماء.

فيما قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن إعلان الكشف الأثري بسقارة شهد حضور عدد كبير من المراسلين حول العالم لتغطية هذا الحدث المهم.

وأضاف أن "الكشف الأثري الجديد بسقارة عبارة عن ورشتين تحنيط، ورشة آدمية وأخرى حيوانية" موضحًا أن الورشة تحتوي على سرائر لتغسيل الموتى عليها، بالإضافة إلى أدوات استخدمها المصري القديم في التحنيط، وبعض الأواني الكانوبية لحفظ الأحشاء الداخلية للمتوفى.

ورشة تحنيط آدمية وحيوانية اكتشافات سقارة وزارة السياحة والآثار DMC الدكتور مصطفى وزيري علم التحنيط

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