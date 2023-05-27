السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل اتفاق محتمل حول سقف الدين الأمريكى

اتفاق محتمل حول
اتفاق محتمل حول سقف الدين الأمريكي

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، في فيديوجراف، عن تفاصيل الاتفاق المحتمل حول سقف الدين الأمريكي.

وجاء في الفيديوجراف أن:

مسئولًا أمريكيًا أعلن عن لقاء جمع بايدن ومكارثي.

اللقاء ناقش صفقة من شأنها رفع سقف ديون الحكومة لمدة عامين.

الصفقة تضمنت وضع حد للإنفاق على معظم البنود.

الاتفاق شمل زيادة تمويل الإنفاق على العسكريين وقدامي المحاربين.

وشمل مراعاة الاحتفاظ بشكل أساسي بالإنفاق غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي.

وناقشت الصفقة أيضًا المبلغ الإجمالي الذي ستنفقه الحكومة على برامج الإسكان والتعليم.

الدين الأمريكي سقف الدين الأمريكي البيت الأبيض زيادة التمويل القاهرة الإخبارية

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