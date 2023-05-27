أحمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر لكرة الطائرة بالمركز الأوليمبي

يستعد منتخب مصر للكرة الطائرة رجال، خلال الفترة القادمة استعدادا للمشاركة في الدورة الألعاب العربية بالجزائر والبطولة الافريقية للمنتخبات في مصر.

وبدأ اليوم المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة في معسكر تدريبي بالمركز الأوليمبي بالمعادي تحت قيادة الخبير الإيطالي فلافيو جيونيلي الذي تم التعاقد معه من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر.

انضم أحمد صلاح قائد منتخب مصر والنادي الأهلي إلى معسكر الفراعنة، بعد فترة من الغياب عن المشاركات مع المنتخب بسبب إعلان اعتزاله دوليا.

وكان كشف حسن الحصري المدرب العام لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال، أن رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة ياسر قمر قد عقد جلسة مع الثنائي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام لاعبا النادي الأهلي ومنتخب مصر من أجل عودتهم للمنتخب الوطني لكرة الطائرة.

وأكد أن اللاعبان لم يرفضون أبدا تمثيل منتخب مصر، وأنهم جاهزين في أي وقت لتمثيل منتخب مصر واستكمال مسيرتهم الكبيرة مع المنتخب، حيث يعد الثنائي من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وانتظم اليوم السبت المنتخب الوطني الاول للكرة الطائرة في معسكر تدريبي بالمركز الأوليمبي بالمعادي تحت قيادة الخبير الإيطالي فلافيو جيونيلي الذي تم التعاقد معه من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد كرة الطائرة ان التجمع القادم للمنتخب الوطني سيشهد جلسة ترحيب بالمدرب الجديد وكذلك الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين العائدين من مشاركات قوية خلال الفترة الاخيرة مع انديتهم .

وأضاف رئيس اتحاد الطائرة ان مجلس الإدارة فضل اختبار الإيطالي فلافيو جيونيلى نظراً للسيرة الطيبة التى يتمتع بها وخبراته العالية وقدرته على تنفيذ سياسة المجلس الذى يسعى بقوة للعودة بكرة الطائرة المصرية للمنافسة العالمية .

على الجانب الأخر كشف الإعلامي عمرو مخلوف امين صندوق الاتحاد ان مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماع هام منتصف الاسبوع الجاري لمناقشة عدد من الأمور الهامة ابرزها كيفية تطوير المسابقات المحلية ومناقشة التقرير الفنية لكافة رؤساء اللجان ومناقشة إيجابيات وسلبيات الموسم المنتهي.