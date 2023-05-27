السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بالتعليم الفني: نحقق في واقعة عقد امتحان هندسة بدلا من العربي لطلاب الدبلومات الفنية بقنا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال مصدر مسؤول بقطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم، إنه جار التحقيق في واقعة عقد امتحان هندسة لطلاب الدبلومات الفنية بمحافظة قنا، بدلاً من امتحان مادة اللغة العربية اليوم في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، كما مدونه في جدول الامتحانات.

وشدد المصدر أنه سيتم إصدار بيان رسمي بتفاصيل الواقعة فور الوصول لكافة المعلومات والأسباب التي أدت للواقعة.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي الجاري 2022/2023م، صباح اليوم السبت، ليؤدي امتحان اللغة العربية 760 ألف طالب وطالبة، بكافة النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) للعام 2023 م، بالإضافة إلى عدد (1788) طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس 8/6/2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة 16/6/2023.

2022 2023 الامتحانات العملية والمعملية الأم الامتحانات التكنولوجيا التطبيقية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الدبلومات الفنية

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