السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمديرية التأمينات الحكومية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نبيل الخياط، مدير التأمينات الحكومية بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مديرية التأمينات الحكومية،  وبحضور مصطفى غادي، وكيل التأمينات الحكومية.

واستمع محافظ بورسعيد من مدير التأمينات الحكومية، لآخر التطورات في سير وانتظام الأعمال داخل المديرية، وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في تطوير الأداء و تنفيذ العمل على أعلى  مستوى من الدقة والكفاءة، فضلًا عن سرعة إنجاز الخدمات المتعلقة بالمواطنين، مؤكدًا تقديم كل الدعم لجهة التأمينات الحكومية للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن وسرعة التواصل معهم.

وأكد أن القطاع الإداري شهد تطورًا في مستوى الأداء يأتي مواكبًا لعمليات التطوير التي شهدتها كل الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة في إطار تجربة التحول الرقمي التي جرت بجميع قطاعات محافظة بورسعيد.

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اعلى مستوى استقبل الاستمرار التواصل معه الخدمة المقدمة الخياط اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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