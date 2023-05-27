تقارير دولية| أردوغان الأوفر حظا في سباق الانتخابات التركية.. وأوغلوا ينافس

انتخابات 2023

اعتبرت تقارير أجنبية وخبراء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ربما يكون المرشح الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة التركية 2023 على منافسه كمال أوغلو حيث من المقرر أن تنطلق الجولة الثانية منها غدا الأحد.

السباق الرئاسي التركي 2023

وقالت شبكة “بي بي سي” البريطانية في تقرير لها، إن الساعات الأخيرة من السباق الرئاسي التركي ساءت بشكل متزايد حيث يسعى رجب طيب أردوغان لتمديد سنواته العشرين في السلطة بخمس سنوات أخرى.

وقبل انتخابات الإعادة المقررة غدًا الأحد، سعى منافس المعارضة كمال كيليجدار أوغلو إلى التودد إلى أصوات القوميين من خلال التعهد بطرد ملايين اللاجئين السوريين فيما اتهمه أردوغان بنشر خطاب الكراهية، وقال إن فوز كيليجدار أوغلو سيكون فوزًا للإرهابيين.

وقالت بي بي سي، إن الرئيس أردوغان هو الأوفر حظًا ، لكن منافسه يعتقد أنه لا يزال من الممكن سد الفجوة - إما من خلال 2.8 مليون مؤيد لمرشح قومي متطرف جاء في المركز الثالث أو من قبل ثمانية ملايين ناخب لم يشاركوا في الجولة الأولى.

وأوضحت، أن زعيم المعارضة "كيليجدار أوغلو" البالغ من العمر 74 عامًا جذب الناخبين الذين دعموا الزعيم القومي المتطرف سنان أوغان قبل يومين وعلى الرغم من أن الرئيس حصل على دعم أوغان، فقد حصل زعيم المعارضة على دعم حزب النصر المناهض للهجرة، بقيادة أوميت أوزداغ، الذي فاز حزبه بـ1.2 مليون صوت.

وقال زعيم حزب النصر هذا الأسبوع، إن كيليتشدار أوغلو وافق على إعادة "13 مليون مهاجر" في غضون عام "بما يتماشى مع القانون الدولي"، وتستضيف تركيا لاجئين أكثر من أي بلد آخر .

ومن جانبه يقول عالم السياسة نزيه أونور كورو من جامعة كوج إن كلا المرشحين لديهما أحزاب قومية تتمسك بمواقفها، كما أن كيليتشدار أوغلو يستغل المخاوف الأمنية التي يشعر بها العديد من الناخبين، وخاصة الشباب منهم، واضاف "انه يعلم ان مستوى التهديدات المتصورة مرتفع للغاية بسبب ازمة المهاجرين والارهاب.

أردوغان المرشح والفائز المتوقع

ومن جانبها قالت مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية في تقرير لها، إن صحيفة “واشنطن بوست ” كانت محقة عندما وصفت الانتخابات الرئاسية التركية بأنها “الانتخابات الأكثر أهمية في العالم لعام 2023”.

وتوقعت المجلة الأمريكية فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات 2023، حيث قام بسلسلة من الاصلاحات واتخذ العديد من القرارات التي من شأنها أن تعزز مصلحة تركيا خارجيا.

وقالت ناشيونال انترست، نجح أردوغان، بسلسلة من التوغلات العسكرية، في تقويض المشروع الأمريكي لإقامة حكم ذاتي كردي في سوريا، والذي اعتبرته أنقرة مسألة تتعلق بالأمن القومي.

كما مضى أردوغان، على الرغم من الاعتراضات الأمريكية وحصل على أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس -400.