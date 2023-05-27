السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"من أجل أبنائنا على خطى العائلة المقدسة".. الأنبا باسيليوس يستقبل النائب البطريركي

الانبا باخوم
الانبا باخوم

استقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل مساء أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في اجتماع الأسرة، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.


حضر أيضًا الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية. بدأ اللقاء بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، ثم رحب الأنبا باسيليوس بالأنبا باخوم.
وألقى نيافة الأنبا باخوم موضوع الاجتماع بعنوان "من أجل أبنائنا على خطى العائلة المقدسة"، كما تضمن اللقاء أيضًا الفقرات المتنوعة، بالإضافة إلى الاحتفال بأعياد المتزوجين.

يذكر أنه كان قد قام نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأوروبا، بزيارة إلى روما، أجرى خلالها عددًا من اللقاءات المهمة.

والتقى نيافة المطران الأب أرمنده نونيس، مدير الكلية البابوية الأوربانيانا، الذي عرض على الأنبا عمانوئيل أحوال الكلية، وعدد الدارسين، وأولويات التكوين. 

ومن ناحيته، شكر الزائر الرسولي بأوروبا مدير الكلية، وجميع معاونيه، لإخلاصهم في رسالتهم، من أجل إعداد كهنة المستقبل. 

وتقابل الأب المطران أيضًا مع الآباء الكهنة، والطلبة الإكليركيين، الدارسين بروما، حيث شكرهم على ما يقدمونه من صورة مشرفه لمصر، والكنيسة الكاثوليكية المصرية، مشجعًا إياهم على استكمال مسيرتهم، معبرًا عن آمال الكنيسة فيهم، وما ينتظرهم من مهام كنسية، ودور فعال في مسيرة الكنيسة، ونهضتها.

الجدير بالذكر أن إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، لديها حاليًا ثلاثة من الدارسين بروما هم: الأب ماركو ناجي، الذي يقوم بدراسة الماجستير في القانون الكنيسي، والشماس تامر الشايب، والشماس مايكل إميل، في السنة الثانية الاهوتية. 

ويولي نيافة الأنبا عمانوئيل اهتمامًا خاصًا للتكوين، والدراسة، لإعداد كهنة مثقفين، ومتعمقين في تعليم الكنيسة، وروحانيتها، قادرين على مواجهة تحديات العصر.
 

وتبدأ الكنائس المسيحية الأثنين 5 يونيو 2023، صوم الرسل حتي 12 يوليو 2023.

الأب كيرلس مكسيموس الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الأنبا باخوم الأنبا باسيليو الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الانبا باخوم النائب البطريركي

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