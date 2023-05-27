السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة يدعم الاقتصاد الوطني

مجمع مصانع انتاج
مجمع مصانع انتاج الكوارتز

أشاد النائب يونس عبدالرازق فرج، عضو مجلس النواب، بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، والذي يعد أول مشروع صناعي متكامل لإنتاج خام الكوارتز، والأول من نوعه في مصر والدول العربية والإفريقية، من حيث تكامل العملية الإنتاجية.

وقال "فرج" في تصريحات صحفية له اليوم، إن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، إنجاز جديد يضاف للإنجازات الكبيرة غير المسبوقة التي تم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أهميته في دعم خطة التنمية الصناعية الشاملة للدولة المصرية.

وثمن عضو مجلس النواب، اتجاه الدولة إلى الاستفادة من ثرواتها المعدنية التي أهملت خلال العهود السابقة، موضحا أنها خطوة ممتازة، لاسيما في الفترة الحالية التي يعاني منها العالم أجمع من ظروف اقتصادية صعبة.

وتابع النائب يونس عبدالرازق فرج: "إن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، ويقلل الفاتورة الاستيرادية للصناعات التي يدخل الكوارتز في تصنيعها، وذلك يدعم الاقتصاد الوطني".

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