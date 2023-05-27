السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك عاجل من "شباب البرلمان" بعد توجيهات الرئيس برعاية الموهوبين

د / محمود حسين
د / محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتخذ عدد من الإجراءات لتفعيل المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين، وذلك من خلال عقد اجتماعات داخل اللجنة مع مسؤولي وزارة الشباب والاتحادات الرياضية للاستماع لخطتهم لرعاية الموهوبين وبحث المعوقات التي تواجهم.

وأكد رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين اليوم، أن اللجنة دعت لعقد اجتماع عاجل غدا، لمناقشة استعدادات الاتحادات الأوليمبية لأولمبياد باريس. 

وشرح خططهم ومعرفة المعوقات لتذليلها، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأبطال الرياضيين.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعا نهاية الأسبوع بعد القادم مع الاتحادات البارالمبية، حيث تحرص اللجنة على دعم الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب كي يرفعوا اسم مصر عاليا في المحافل والبطولات الدولية.

وأشار إلى أن تكليفات الرئيسي السيسي بإطلاق مشروع قومي لرعاية الموهوبين يأتي تأكيدا لدعم القيادة السياسية للرياضة المصرية وللرياضيين المصريين، وهي رسالة لكل رياضى أن مصر تقدم لأبنائها الرياضيين ما تستطيع من الدعم ماديا ومعنويا للوصول إلى مكانة متميزة تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين دول العالم.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت "المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين"، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف احتضان جميع المواهب الرياضية والفنية والثقافية، ومن المقرر انتقاء الملتحقين بناءً على آليات علمية دولية ومسابقات مفتوحة واختبارات عدة، ضمانًا للشفافية ونزاهة الاختيارات.

وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه سيتم تخصيص ورصد ميزانية لتلك المبادرة، استكمالاً لدور الأكاديمية في الاستثمار برأس المال البشري، وهو أغلى ما نمتلك.

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