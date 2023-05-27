السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري تكشف أنواع بكاء الأطفال وطريقة فهم لغتهم (فيديو)

بكاء الأطفال
بكاء الأطفال

كشفت الدكتورة شيماء طلال، استشاري طب الأطفال، أنواع بكاء الأطفال، وكيف نفهم لغتهم الخاصة، موضحة أن هناك 5 أنواع لبكاء الأطفال.

وقالت استشاري طب الأطفال خلال حوارها مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" إن البكاء بالنسبة للأطفال هي اللغة الوحيدة لهم.

وتابعت: "من خلال البكاء هناك 5 حركات فمن الممكن أن نعرف من خلال أي حركة هل هو يريد الأكل، أو شعوره بعد الراحة" مشيرة إلى أن البكاء الهستيري يعني أن الطفل يعاني من أل في المعدة.

كما أوضحت استشار طب الأطفال أن هناك نوعًا من البكاء عند الأطفال يسمى بالبكاء الخطير أو الهستيري وهنا يجب التدخل فورًا والذهاب إلى الطبيب فورًا.

أشارت إلى أن نطق حرف الدال أو تحريك الشفتين عمومًا أبرز ما ينطقه الأطفال بداية من الشهر الخامس.

بكاء الأطفال أنواع بكاء الأطفال لغة الأطفال فهم لغة الأطفال الدكتورة شيماء طلال 8 الصبح DMC

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