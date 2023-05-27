الموسيقار عمر خيرت.. حين ترفع اسم مصر عاليا وأنت في قمة أناقتك

أشعل الموسيقار عمر خيرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد التكريم المستحق والمهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالإمارات، الموسيقار الكبير جائزة شخصية العام الثقافية في دورتها السابعة عشرة، تكريمًا لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

الموسيقار عمر خيرت

ونشر الموسيقار الكبير صورة له قبل حفل تسلمه الجائزة وعليها اسم مصر EGYPT بلمسة فرعونية مصرية خالصة ظهر في كامل أناقته وشياكته وعلق عليها وكتب: «الشياكة والاناقة دائما لا تخلو له من اسم مصر !».

الجمهور شارك الصورة بكثافة وقارنها بعدد من نجوم مصر ممن يظهرون بشكل غير لائق في احتفالاتهم داخل وخارج مصر وكيف خطف الموسيقار الكبير الأنظار ببساطته وأناقته المميزة وبهذا الشكل.

كما حظت جلسته النقاشية على هامش العرض باحتفاء كبير من قبل الجمهور المصري والعربي بشكل عام وانتشرت مقاطع فيديو من الاحتفالية بشكل مميز تحدث فيها الموسيقار الكبير عن الكثير من الأمور الفنية والشخصية التي أعجب بها الجمهور.

وقد وافق مجلس أمناء الجائزة على قرار الهيئة العلمية للجائزة بمنح الموسيقار عمر خيرت جائزة شخصية العام الثقافية تقديرًا لجهوده المتميزة وأعماله الموسيقية اللافتة، التي أحدثت نقلة في تقديم الأعمال الموسيقية ببصمة خاصة وواضحة، تجلت في العديد من المقدمات الموسيقية الخاصة بالأفلام والأعمال الدرامية، وتميزت بشخصيتها وبجُملها الموسيقية التي تتسم بالعمق والثراء والتدفق.