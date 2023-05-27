السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الموسيقار عمر خيرت.. حين ترفع اسم مصر عاليا وأنت في قمة أناقتك

عمر خيرت
عمر خيرت

أشعل الموسيقار عمر خيرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد التكريم المستحق والمهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالإمارات، الموسيقار الكبير جائزة شخصية العام الثقافية في دورتها السابعة عشرة، تكريمًا لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

الموسيقار عمر خيرت 

ونشر الموسيقار الكبير صورة له قبل حفل تسلمه الجائزة وعليها اسم مصر EGYPT بلمسة فرعونية مصرية خالصة ظهر في كامل أناقته وشياكته وعلق عليها وكتب: «الشياكة والاناقة دائما لا تخلو له من اسم مصر !».

الجمهور شارك الصورة بكثافة وقارنها بعدد من نجوم مصر ممن يظهرون بشكل غير لائق في احتفالاتهم داخل وخارج مصر وكيف خطف الموسيقار الكبير الأنظار ببساطته وأناقته المميزة وبهذا الشكل.

كما حظت جلسته النقاشية على هامش العرض باحتفاء كبير من قبل الجمهور المصري والعربي بشكل عام وانتشرت مقاطع فيديو من الاحتفالية بشكل مميز تحدث فيها الموسيقار الكبير عن الكثير من الأمور الفنية والشخصية التي أعجب بها الجمهور.

وقد وافق مجلس أمناء الجائزة على قرار الهيئة العلمية للجائزة بمنح الموسيقار عمر خيرت جائزة شخصية العام الثقافية تقديرًا لجهوده المتميزة وأعماله الموسيقية اللافتة، التي أحدثت نقلة في تقديم الأعمال الموسيقية ببصمة خاصة وواضحة، تجلت في العديد من المقدمات الموسيقية الخاصة بالأفلام والأعمال الدرامية، وتميزت بشخصيتها وبجُملها الموسيقية التي تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

الموسيقار عمر خيرت عمر خيرت مواقع التواصل الاجتماعي دولة الإمارات العربية المتحدة التكريم

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

أكبر ورشتى تحنيط.. كشف أثرى "ضخم" بمنطقة سقارة الأثرية

وفد من "الكهرباء" يزور اليابان للتعاون فى الخدمات الاستشارية مع "جايكا"

جمال عوض: توجيهات القيادة السياسية بتحسين المعاشات محل إشادة دولية

"القوى العاملة": توزيع شهادات التدريب على "الإنجليزية" بالسويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)